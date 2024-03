'Sephora Kids': Estamos criando meninas inseguras, diz Julia Petit

A publicitária Julia Petit, uma de suas fundadoras, conversou com o UOL Mídia e Marketing sobre os desafios de um mercado que tem crescido exponencialmente no Brasil -e também falou sobre a polêmica das "Sephora Kids", crianças de 8 a 12 anos que mostram suas rotinas de beleza nas redes sociais. Confira:

A Sallve nasceu completamente digital e passou a ter mais espaço no mundo físico, com a venda em farmácias. Qual foi o maior desafio ao criar uma marca do zero?

O desafio de fazer a Sallve foi derrubar um monte de teses de como você monta uma marca e de como você olha para as pessoas. Precisamos capturar o que as pessoas estão querendo e como elas estão querendo consumir. Para manter a marca no pulso do que as pessoas estão pedindo, precisamos ter uma escuta social surreal, que eu faço todo dia, por exemplo.

Não foi à toa que, quando colocamos a Sallve no ar, o mercado ficou de olho na gente. Pensamos sempre à frente. Era muito diferente, até pelo fato de a gente mudar o jeito de uma marca se comunicar com as pessoas, de querer que as pessoas se vejam, se enxerguem de fato nos produtos.

Se você olha o tempo inteiro para frente, não está o tempo todo atrasada?

Sim. Esse é um treinamento coletivo: para olhar muito à frente, o presente tem que estar bem resolvido. Tudo isso funciona porque temos uma logística e um atendimento ao cliente impecável.