Produtos além da base de R$ 200: Virginia diz já ter faturado R$ 378 mi

O investimento inicial foi de R$ 600 mil e saiu do bolso das sócias. O primeiro item a chegar ao mercado pela Wepink foi o sérum, com o objetivo de funcionar como 10 produtos em 1, ou seja, eliminar da rotina a necessidade de usar vários cosméticos, disse Virgínia ao UOL.

No primeiro mês da marca, venderam R$ 10 milhões só em séruns, dizem as sócias. No site da marca, o sérum de 25ml custa R$ 123,68.

Polêmica da base de R$ 200

O primeiro produto de maquiagem da marca foi a base líquida Wepink Beauty. Com preço inicial de R$ 200, o valor estava acima da média do mercado e, por isso, recebeu muitas críticas pelo preço. O auge da repercussão foi a crítica da youtuber Karen Bachini, famosa por fazer resenhas de produtos de beleza. Hoje, o produto está em promoção e sai por R$ 149,92.

Valor alto era parte da estratégia, dizem sócias. Sem nenhuma maquiagem no catálogo na época, a intenção com o lançamento foi fazer o público comentar sobre o preço. Elas dizem que a base de R$ 200 foi uma "jogada de marketing" que deu certo. "Hoje, o que mais agrega, incomoda e é falado é preço. Foi essa a ideia, a gente tinha um valor [alto], tanto que qualquer pessoa que entrar no site vai ver que sempre tem promoções, uma jogada de marketing que foi excelente", diz Samara Pink.

Elas afirmam que as avaliações ruins não impactaram as vendas. Mesmo que a base tenha recebido muitas críticas na internet, o produto faturou R$ 1,5 milhão em oito horas, segundo as empreendedoras. Elas não informaram, porém, quanto já faturaram apenas com as venda da base.