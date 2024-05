Banco do Brasil (BBAS3) anuncia dividendos e JCP bilionários e Petrobras (PETR4) pode ter lucro 24% menor; veja as mais lidas da semana

Além disso, o Citi espera que a Petrobras divulgue aproximadamente US$ 3 bilhões em dividendos ordinários. As receitas líquidas projetadas são de US$ 24,4 bilhões, o que seria uma baixa de 9% sobre o 1T23.

Magazine Luiza (MGLU3): acionistas convocam assembleia sobre CEO, após pedido de fundadores do Kabum; ações caem no Ibovespa

O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou a convocação de uma nova assembleia para o próximo dia 29 de maio, visando "discutir" sobre uma solicitação realizada pelos irmãos fundadores do Kabum, buscando abrir uma ação de responsabilidade contra o diretor-presidente da empresa, Frederico Trajano.

Diante desse anúncio, as ações do Magazine Luiza tiveram forte queda na última segunda-feira (6) no Ibovespa. Os fundadores do Kabum dizem que Trajano teria cometido fraude contábil que gerou um ajuste acumulado no patrimônio líquido de R$ 829,5 milhões.

Ações da Caixa Seguridade (CXSE3) passarão a integrar o IBrX-100

A Caixa Seguridade (CXSE3) vai passar a fazer parte da carteira do Índice Brasil 100, também conhecido por IBrX-100. O índice mede o retorno de uma carteira teórica formada pelos 100 ativos com maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações do Brasil.