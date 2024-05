Dólar vai a R$ 5,157 e Bolsa cai com mercado atento à divisão no BC

O dólar fechou com leve alta de 0,29% nesta sexta-feira (10), cotado a R$ 5,157. Já o Ibovespa encerrou o dia com leve queda, de 0,46%, aos 127.599,57 pontos, enquanto os mercados continuavam de olho nas divisões dentro da diretoria do Banco Central do Brasil e na política monetária do Fed (Federal Reserve; banco central dos EUA).

Na variação semanal, a moeda norte-americana avançou 1,73%. Enquanto a Bolsa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), caiu 0,71% na semana.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere- se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, a referência é o dólar turismo, e o valor é bem mais alto.