Inflação avança 0,38% em abril; alimentos e remédios foram destaque

No comunicado sobre a decisão dividida, os diretores do BC veem fatores de risco para a inflação. A avaliação considera maior persistência das pressões inflacionárias globais, que sofre com impactos sobre a desinflação mais fortes do que o esperado.

A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativas de inflação desancoradas e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária.

Copom, em nota

Resultado do IPCA abre caminho para elevar rito de cortes de juros. Após a decisão dividida, com o apoio de cinco dos nove diretores do Copom (Comitê de Política Monetária), a percepção é de que as quedas da taxa Selic podem ganhar intensidade.