Mudança climática compromete produção, e preço do cacau tem pico de 191%

O cacau é a commodity agrícola que mais valorizou em 2024, com pico de 191% registrado em 18 de abril. Dados do CBOT Chicago mostram que o preço da amêndoa começou o ano custando US$ 4,2 a tonelada e bateu US$ 12.26 em abril — na quinta-feira (9), o produto estava cotado em US$ 8,6 ou mais que o dobro do preço em janeiro (alta de 104%).

O que aconteceu

A alta do preço está atrelada à baixa recorde do produto no mercado internacional. Segundo projeções do setor, a defasagem entre demanda e oferta deve se manter pelo menos até 2029 e pode favorecer os produtores brasileiros, mas só depois que a produção se equilibrar e viabilizar o consumo do produto.

Mercado segue em expansão. Apesar do cenário de escassez do cacau, o mercado mundial da commodity, este ano estimado em US$ 14,70 bilhões, está em expansão e pode alcançar US$ 16,47 bilhões em 2029, conforme análise da companhia de pesquisa de mercado Mordor Intelligence.