Mesmo com crise do setor, Agrishow cresce e atinge R$ 13,6 bi em transações

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, esteve na edição e palestrou no estande da instituição, aproveitando o evento para se reunir com clientes e empresários. Em nota, ela afirmou que alcançar este recorde na Agrishow, evento do qual o BB participa desde a primeira edição, foi resultado do trabalho conjunto das equipes.

"Estamos contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar e, consequentemente, com o crescimento da economia brasileira", destacou Medeiros.

As ações negociais do BB na Agrishow somadas às das demais feiras agro de todo o país realizadas até agora também garantiram ao banco marca histórica de R$11,9 bilhões em propostas. O valor é 20,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Ao todo, a instituição, que é uma estatal de economia mista - também conta com acionistas privados - realizou 320 eventos pré-feira em diversas cidades da região e contou com a participação de cerca de 100 funcionários atuando junto às principais revendas de maquinário agrícola.

Empresas fecham em alta

O balanço de venda dos estandes também foi positivo. Um exemplo é a Grunner, indústria de smart machines para o setor agrícola, que divulgou vendas na Agrishow 7% acima do registrado em 2023. A empresa captou R$ 90 milhões em negócios nesta edição.