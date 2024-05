Empresas do agro mostram potencial de exportação do Brasil na Agrishow

As importações no mês de março, por sua vez, registraram crescimento. Foram importados US$ 2,4 bilhões em maquinários, contra US$ 2,1 bi em fevereiro. No acumulado do ano, as importações somaram US$ 6,9 bilhões, alta de 6,1% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Mas Brasil precisa aumentar as exportações de alimentos. Para tanto, o relatório reforça que o país teria "que aumentar cerca de 25% a 30% a área plantada", o que demanda "mais investimentos em máquinas." O documento aponta que a "conjuntura está ruim, mas estruturalmente, tanto o Ministério da Agricultura, quanto a Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO) e o FDA (Food and Drug Administration)", órgão norte-americano, apontam "que o Brasil teria que aumentar de 25% a 30% as exportações de alimentos" na próxima década.

Empresas presentes na feira podem ajudar nisso. A especialista Cristiane Fais, CEO da empresa Accrom consultoria em Logística Internacional, atua com diversos países presentes na Agrishow, como Índia, Itália, Alemanha, China, Korea, EUA, Tailândia, Japão e países das Américas Latina e Central. Para Fais, estas empresas compreendem a importância do Brasil no cenário agrícola e pecuário para o mundo, e a feira é um espaço para mostrar a capacidade única dos brasileiros de inovar e aumentar a produtividade no campo.

"Além do mundo vir comprar nossa expertise, muitos países vêm em busca de parcerias para vender insumos para estas empresas. O Brasil não é um grande exportador apenas de commodities, mas também um país essencial para alimentação do mundo, seja através da agricultura ou de nossa expertise em maquinários em geral", afirma a CEO.

A flutuação do câmbio e a falta de mais profissionais nos órgãos regulatórios como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Receita Federal, entretanto, são gargalos desse potencial. De acordo com Faiz, essas duas variáveis somadas às constantes greves destes órgãos e problemas de acesso aos portos são situações que atrapalham tanto a importação quanto a exportação.

Outros pontos a melhorar seriam os regimes especiais de incentivo à exportação. "Muitas vezes não funcionam realmente ou demoram muito para serem aprovados, como o 'Drawback Integrado' (antigo 'Verde e Amarelo'), que promete desonerar toda a cadeia produtiva das empresas exportadoras", diz Fais.