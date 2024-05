Em 7ª queda, BC reduz ritmo de corte, e taxa de juros vai para 10,5% ao ano

O Copom não chegou a analisar eventuais efeitos das chuvas no RS na inflação. No comunicado, o comitê citou como riscos de alta para o cenário inflacionário as pressões globais nos preços e a inflação no setor de serviços.

Os membros do comitê concordam que o cenário global é incerto. Em comunicado, o Copom diz que o ambiente externo está mais adverso com a incerteza elevada e persistente no início da flexibilização de política monetária nos Estados Unidos. Também consideram a velocidade com que da queda da inflação de forma sustentada em diversos países.

Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes.

Copom, em nota

No Brasil, o grupo avalia que existe uma resiliência na atividade e expectativas desancoradas demandam maior cautela. A postura é de manutenção da política contracionista até que haja desinflação e ancoragem das expectativas.

Na última reunião, realizada em março, o Copom já havia sinalizado que deveria reduzir a Selic em 0,5 p.p. neste mês. No entanto, a diminuição do ritmo de queda para 0,25 p.p. já era esperada pelo mercado, pelo cenário externo mais delicado e a preocupação com as contas públicas.

O que muda?

Juros menores deixam o crédito mais barato, favorecendo o consumo. Cortes na Selic têm reflexo nas taxas cobradas por bancos e lojas, o que ajuda a impulsionar o consumo das famílias. Esse efeito não é imediato, e os impactos mais relevantes serão sentidos pela população ao longo do tempo.