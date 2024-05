Balanços fracos compensam auxílio-desemprego acima do esperado e Wall Street tem pouca variação

"Sempre que temos um número de emprego mais fraco e que não atende às nossas expectativas, ironicamente, isso fortalece os mercados, porque os dados foram a favor de um corte e não a um aumento dos juros", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

Na semana passada, números de criação de vagas de trabalho mais fracos do que o esperado alimentaram apostas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros ainda este ano.

Operadores do mercado monetário estão precificando cortes na taxa de juros dos EUA de 47 pontos-base até o final de 2024, de acordo com o aplicativo de probabilidades de taxas do LSEG, acima dos 44 pontos antes dos dados de pedidos de auxílio-desemprego.

Os dados também reduziram os rendimentos dos Treasuries de 10 anos, a referência para os custos de empréstimos globais, que haviam subido na sessão anterior e pressionado as ações.

Isso impulsionou o índice do setor imobiliário, que superou o desempenho dos setores do S&P 500. Um aumento de 12,8% na operadora de data center Equinix após seus resultados do primeiro trimestre também contribuiu para os ganhos do índice.

Mas o ânimo era limitado, já que algumas empresas divulgaram balanços decepcionantes.