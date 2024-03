Quem são os herdeiros que terão um pré-casamento de super-ricos na Índia

A casa de sua família tem 27 andares, segundo a revista Time. Foi considerada a propriedade mais cara do mundo quando construída.

A fortuna de sua família está avaliada em US$ 92 bilhões (ou R$ 455,9 bilhões, na cotação atual), segundo ranking elaborado pela revista Forbes.

Antes do casamento, Ambani já havia tomado as redes sociais por perder 108 kg com dieta e exercícios físicos, em 2016.

Radhika Merchant

Ela é herdeira de Viren e Shaila Merchant, que em 2002 fundaram a farmacêutica Encore Healthcare. Atualmente, seu pai é CEO e vice-presidente da empresa, e sua mãe é diretora administrativa.

Radhika se formou em ciências políticas, na Universidade de Nova York, em 2017, segundo seu Linkedin.