Entenda qual é a fraude que levou empresário expulso de padaria à prisão

Defesa nega todas as acusações. O advogado Leonardo Dechatnik, que representa Allan e a empresa Unimetaverso Gestão de Ativos Digitais e Marketing LTDA., declarou ao UOL que "é do interesse do cliente que a verdade seja plenamente esclarecida".

Vítimas podem chegar a 20 mil pessoas

Investidores compravam a criptomoeda e depois, não conseguiam negociá-las. Para dar mais credibilidade ao negócio e atrair mais pessoas, o lançamento da nova moeda foi promovido em uma feira de criptoativos em Dubai.

Golpe criava e vendia uma criptomoeda desenvolvida por eles mesmos. A garantia era de rendimentos acima do mercado "com suposto valor vinculado a supostas parcerias com empresas, prometendo altos lucros", de acordo com a PF.

Ativo ficava em um suposto banco digital criado pelo próprio grupo. Uma das suspeitas é que a carteira se chama Web3Bank e chegou a ficar fora do ar nos últimos dias. Mas ainda não se sabe ao certo qual é o banco por se tratar de uma investigação sigilosa.

As pessoas não conseguiam movimentar a moeda. Não tinha como acessar os fundos e nem fazer qualquer tipo de transação, resultando na perda dos investimentos, explica Daniela Poli Vlavianos, sócia do escritório Poli Advogados.