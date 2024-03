Império de homens: como o mais rico da América Latina planeja sucessão

Negócios em diversas áreas. Ainda segundo a revista, o empresário tem participações em empresas mexicanas de bens de consumo, construção, imobiliárias e mineração. Anteriormente, ele detinha uma participação de 17% no jornal The New York Times.

Filho de imigrantes libaneses, Slim nasceu em 28 de janeiro de 1940 na Cidade do México. O sobrenome original da família Slim, inclusive, é Salim, segundo o jornalista mexicano Diego Enrique Osorno, autor da biografia não autorizada "Slim: Biografía Política del Mexicano Más Rico del Mundo" ("Slim: biografia política do mexicano mais rico do mundo", em tradução livre, sem versão brasileira).

O pai de Slim fez fortuna no ramo do comércio. Segundo a revista norte-americana New Yorker, por influência do pai, Slim começou a lidar com dinheiro muito cedo. Aos dez anos, ele abriu uma conta corrente e aplicou na poupança. Aos 12, ganhou do pai um livro para anotar suas movimentações a partir da mesada de cinco pesos semanais que ganhava.

Começo nos negócios. Apesar de ter estudado engenharia civil na Universidade Nacional Autônoma do México, Slim fundou, em 1965, a corretora de valores Inversora Bursatil. No ano seguinte, criou também a Imobiliária Carso, hoje Carso Inversiones. Ainda seguindo os passos do pai, Slim foi adquirindo o controle de diversas companhias mexicanas e vendo seus negócios prosperarem.

Seu império nas telecomunicações começou em 1990, quando comprou a Telmex, a estatal mexicana de telefonia. A empresa foi desmembrada em 2001 para a criação da América Móvil.

Slim foi casado com Soumaya Domit, também descendente de libaneses. O casal teve seis filhos: Carlos, Marco Antonio, Patrick, Johanna, Vanessa e Soumaya.