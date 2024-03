Governo Lula vê risco de bancar R$ 3 bi por ano em caso de falência da Oi

A tentativa da Anatel de adiar a reunião de hoje era justamente para esperar esse desfecho. Sem a decisão, o plano de recuperação judicial será aprovado no escuro.



A mudança é considerada na Anatel e até dentro da Oi como a saída para evitar a falência da operadora.

O problema está nas cifras. Para mudar de modelo é preciso pagar. Na mesa de negociações, estão valores entre R$ 13 bilhões e R$ 20 bilhões. No TCU, a aposta é que a empresa concordaria com R$ 13 bilhões, pois com a migração do modelo de concessão para autorização, a operadora deixa de ter um custo de R$ 4,5 bilhões em compromissos previstos na concessão.

Para o governo, isso significa ter mais R$ 8,5 bilhões disponíveis para gastar com políticas públicas, um dinheiro novo, extraorçamentário. Esse valor poderia ser direcionado para levar conectividade às escolas públicas, um programa que tem atraído a atenção do centrão e do PT pelo volume de recursos. Politicamente, também é uma vitrine eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O presidente da Assembleia dos Credores, Arnolde Wald, afirmou à reportagem que a reunião está mantida para esta terça, a partir das 11h. Ele admite que o acordo com o TCU é importante para a sobrevivência da empresa. "É uma possibilidade, e a lei prevê alternativas, caso isso não ocorra", disse. Entre elas, continua, "a União assumir a prestação do serviço".



Wald preferiu não comentar a tentativa da Anatel de adiar a discussão, mas disse que torce para que a assembleia aprove de forma "célere" o plano de recuperação judicial. Atualmente, são cerca de 2.000 credores. Trata-se da maior reestruturação da história do país.

Outra preocupação da Anatel é que o plano que será discutido na reunião desta terça está focado nos pagamentos dos credores, o que colocará em segundo plano as obrigações da operadora com a agência.

Na decisão da juíza Carolina Brandão Fonseca, à qual a reportagem teve acesso, a Anatel fica autorizada a participar da reunião dos credores apenas para explicar seus motivos.

Juíza diz que Anatel não tem legitimidade para adiar reunião

No despacho, a juíza admite que a decisão do TCU terá impacto no plano de recuperação a ser aprovado, mas afirma que "a ANATEL não tem legitimidade para requerer o adiamento da Assembleia Geral de Credores".



A negociação com o TCU precisa ocorrer até o dia 23 deste mês, por determinação judicial. Conforme a juíza, o plano de recuperação que vier a ser aprovado hoje pelo conselho pode ser alterado posteriormente. O conselho também pode deliberar pela não aprovação e, até mesmo, adiar a reunião.