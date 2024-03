Saque-aniversário e consignado devem coexistir, dizem varejo e financeiras

Associações que representam o varejo, fintechs, o setor de maquininhas, o de crédito e o de defesa do consumidor se manifestaram, por meio de uma carta aberta divulgada nesta quarta-feira (6), pela manutenção do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As entidades alegaram preocupação com as "sinalizações do governo federal de acabar com a modalidade" ou de substituí-la por melhorias no consignado privado.

O que dizem as associações

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), anunciou no final de fevereiro que deve mandar um projeto de lei ou uma Medida Provisória para acabar com o saque-aniversário do FGTS. Em seu lugar, o governo pretende facilitar a contratação do consignado privado por parte dos trabalhadores, permitindo que não só a instituição financeira na qual o empregado recebe seu salário possa lhe oferecer o empréstimo com desconto direto no salário.

O possível fim do saque-aniversário, ensaiado pelo governo desde o ano passado, tem sido alvo de críticas. A carta divulgada hoje é assinada pela ABCD (Associação Brasileira de Crédito Digital), ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs), Abipag (Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos), Abranet (Associação Brasileira de Internet), Alobras (Associação dos Lojistas do Brás e Região), Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento), Camara-e.net (Câmara Brasileira da Economia Digital), CDL Natal (Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal), Proteste | Euroconsumers-Brasil, MIB (Movimento Inovação Digital) e a Zetta.