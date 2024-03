Por que a China está desacelerando e qual o impacto para o Brasil

Isso não significa que um crescimento muito baixo seria aceito. "Eu diria que o governo vai continuar com uma política eventualmente expansionista, do tipo stop and go, mas não como uma bomba como ele soltou em 2009 de US$ 600 bilhões [pacote de estímulos à economia em um período de desaceleração]. Ele vai tentar evitar que a China entre em recessão. Mas isso é uma verdade. A China vai crescer menos porque um dos principais motores é a infraestrutura e o real state, e o governo quer desalavancar", diz.

Uma possível maneira de limitar essa queda no crescimento é tentar, justamente, aumentar as exportações. É o caso dos carros elétricos, por exemplo, a preços mais baratos. "Exportar deflação é uma coisa que o governo chinês está tentando fazer para limitar a queda do PIB sem realavancar o real state novamente e sem permitir uma queda ou uma recessão, ou um crescimento de 2%, 3%. Por isso que eu acredito que o crescimento vai ser menor".

A economia também deve se basear no aumento do consumo, o que Dumas chama de "terceiro motor". "A política está ligada à economia, está ligada à sociedade. Não dá para dissociar, eu preciso manter um crescimento. Então a China precisa virar o transatlântico dela devagar para virar consumption oriented. Isso leva um decréscimo na aceleração do crescimento. O governo fala: 'Nós estamos botando dinheiro e não estamos crescendo. Então liga o terceiro motor do avião'. Qual é o terceiro motor? Consumo".

Ainda é difícil mensurar quais devem ser os impactos da desaceleração para o Brasil, que tem a China como o seu maior parceiro comercial. Dados da balança comercial brasileira em 2023 divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) em janeiro mostram que as exportações para a China ultrapassaram pela primeira vez na história a marca dos US$ 100 bilhões no ano passado.

Herlon Brandão, diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior da pasta, afirmou que as exportações de minério de ferro em 2023 "surpreenderam muito". Segundo o porta-voz, a China continuou demandando o produto brasileiro, mesmo com a economia do país asiático desacelerando.

Com a mudança no direcionamento para a economia, com foco em consumo, é esperado que o Brasil se beneficie com a venda de commodities agrícolas, principalmente. "Exportação líquida tende a ser menor, não adianta ser como era em 2008, mas o consumo vai ser forte. Só que o consumo não consegue suplantar o decréscimo de investimento em exportação líquida. Isso beneficia o nosso agronegócio, não apenas o nosso, mas do mundo inteiro, porque eles precisam de proteína animal, eles precisam de grãos, eles precisam de tudo isso, que o Brasil é um ótimo país complementar", diz Dumas.