MegaFeirão para limpar o nome tem até 96% de desconto para quitar dívidas

Mutirão emergencial é um dos maiores e que mais abrange o Brasil todo. Em nota enviada ao UOL, o presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes afirma que a ação envolve um grande percentual de descontos, número de empresas reunidas, benefícios acima da média e a quantidade de ofertas.

Como fechar um acordo

Faça um cadastro único no site da Serasa. O evento é aberto para todos os consumidores que possuem dívidas em atraso e desejam negociá-las com descontos especiais, explica João Adolfo de Souza, especialista em finanças e estratégias financeiras.

Consulte as ofertas na plataforma do programa. Veja quais são as suas dívidas negativadas e contas atrasadas disponíveis. Haverá uma lista com todas as ofertas e o próximo passo é escolher a opção que mais se adequa ao seu bolso.

Dívidas podem ser negociadas com até 99% de desconto pelo MegaFeirão Serasa. As ofertas de parcelamento chegam a 72x ou à vista via Pix ou boleto. Objetivo é começar 2024 com o nome limpo e facilitar a retomada do crédito, explica o gerente da Serasa.

Confira a veracidade do boleto ou chave Pix antes de realizar o pagamento. Valide o código de pagamento pela ferramenta disponível na plataforma da empresa e verifique os dados antes de pagar.