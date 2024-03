Professora, não foi a única: conheça os bilionários que doaram fortunas

A ex- professora Ruth Gottesman, 93, abriu mão da fortuna de US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 4,95 bilhões, para garantir os estudos dos alunos da faculdade de medicina Albert Einstein, no bairro do Bronx, em Nova York. O valor doado por ela garante aos alunos da instituição aulas gratuitas "para sempre". Viúva de David Gottesman, um dos primeiros investidores na Berkshire Hathaway, ela é pesquisadora e faz parte o conselho da Universidade. Apesar da repercussão, ela não é a única.

Um dos movimentos filantrópicos mais conhecidos é o Giving Pledge. Criado por Warren Buffett, Melinda French Gates e Bill Gates, o Giving Pledge reúne nomes como a ex-CEO. do YouTube, Susan Wojcicki, e seu marido, o empresário Dennis Troper, Sheryl Sandberg, ex-COO do Facebook e seu então marido, David Goldberg, morto em 2015, e MacKenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos. São 240 signatários de 29 países diferentes, que se comprometem a doar pelo menos metade de seu patrimônio para a filantropia durante a vida, com o intuito de diminuir a desigualdade no mundo. Conheça alguns dos super-ricos que estão doando sua riqueza para causas humanitárias.

Marlene Engelhorn, 31

Sem saber o que fazer com a herança, austríaca convoca população para ajudar. Em janeiro, a herdeira da empresa química alemã Basf, Marlene Engelhorn, enviou 10 mil convites, aleatoriamente, para cidadãos austríacos para que eles a ajudem a decidir o que fazer com seus 25 milhões de euros, algo próximo da casa dos R$ 133 milhões.