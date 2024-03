Receita antecipa e libera programa de declaração do Imposto de Renda amanhã

A Receita Federal informou que o programa para declarar o Imposto de Renda 2024 será liberado na terça-feira (12). Inicialmente, o download só estaria disponível na sexta-feira (15).

O que aconteceu

Contribuintes poderão se adiantar e começar a preencher a declaração, mas só poderão entregar a partir de sexta (15). O download estará disponível no site da Receita.

Antecipação permite que as pessoas já verifiquem quais são as informações necessárias. Segundo o supervisor nacional do programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, o contribuinte também pode identificar eventuais documentos faltantes.