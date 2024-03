Daniele Damata: 'Tive que assumir o que não queria fazer no negócio'

"O papel da marca é dar possibilidade para as pessoas se expressarem, e não trazer um padrão para eu me adequar ao que a marca quer. Era isso o que a gente estava vivendo antes da Rihanna. É sempre bom pontuar que a Rihanna foi um marco da nossa geração", diz Daniele.

Para ela, parte das mudanças que o mercado de beleza e maquiagem vive, com mais produtos para pessoas negras, é um reflexo do impacto que a marca Fenty Beauty, da cantora Rihanna, trouxe para o cenário mundial, influenciando até marcas consagradas no Brasil. O que abriu portas para que Daniele trabalhasse como consultora para marcas de maquiagem.

"Antes não existiam os produtos, veio a Rihanna e disse: 'Oi, gente! Tem um monte de menina aqui que não tem produto, meninas que são gordas, meninas com dente largo. Existem outros tipos de beleza'. E aí o mercado nacional ficou em choque, não sabia o que fazer. Foi aí que eu comecei as minhas consultorias".

