Novas regras do Pix 2024: como verificar e alterar limites para transações

O usuário clica no campo "Pix" e, em seguida, a tela exibe a opção "Meus limites". Lá é possível fazer as alterações desejadas para transferência e clicar em "Confirmar" para finalizar a solicitação. O valor máximo para transações diárias é R$ 5.000, que pode ser modificado para R$ 30 mil para pessoas físicas ao iniciar o pedido no app validar o celular no caixa com a solução Mobile Forte.

Itaú

É necessário tocar na opção "Pix" para ser direcionado aos "Meus limites". Lá é possível fazer ajustes de valores transferência entre suas contas, contatos salvos e não salvos e pessoas jurídicas. Basta selecionar a quantidade que deseja e depois clicar em "Confirmar" para concluir a solicitação.

Nubank

Vá até a "Área Pix" e selecione a opção "Configurar Pix", onde será possível gerenciar o limite diário de transferências. No campo "Meus limites Pix" aparece os ajustes de transação. Ainda é possível adicionar pessoas na "Lista de confiança", função que permite fazer Pix de qualquer valor para contatos de confiança, como amigos e familiares.

Pagbank