Josias: Estamos diante de intervenção direta de Lula na Petrobras

Se o Lula persevera nesse erro, pode chegar ao prejuízo e perdem os acionistas, sobretudo o governo. Portanto, perde o povo brasileiro, a quem o Lula diz que deseja proteger. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o governo só tem a perder ao bater cabeça sobre a distribuição dos dividendos da Petrobras e tenta improvisar ao cuidar de um assunto tão relevante.

Depois dessa confusão toda, o governo dá um passo atrás e diz que 'daqui a pouco pode voltar a distribuir esses dividendos'. Fez essa marola toda para depois descobrir que não pode usar esse dinheiro.

É muito improviso, algo que não se pode fazer em uma empresa do porte da Petrobras, a maior estatal do país e da América Latina. Há uma briga interna lá: um grupo do ministro da Casa Civil Rui Costa, associado ao ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, e o outro do Jean Paul Prates com Fernando Haddad. Fica um puxa para cá, puxa para lá que prejudica a empresa.

O governo tinha que ter uma política uniforme e preparar a Petrobras para ser uma empresa de energia, não apenas de petróleo. Não há clareza quanto aos investimentos que a estatal pretende fazer. Está tudo muito nebuloso e o governo fazendo barulho à toa, perdendo dinheiro e valor de mercado. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

O presidente da Petrobras Jean Paul Prates afirmou que a orientação para reter os dividendos extraordinários da Petrobras partiu de Lula e de seus ministros.