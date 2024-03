Brasil criou 180.395 vagas com carteira assinada em janeiro

O setor de serviços foi o que teve o maior saldo de empregos, com 80.587 vagas. A indústria teve saldo de 67.029 vagas, construção com 49.091 e agropecuária com 21.900. O comércio foi o único com saldo negativo, com menos 38.212 empregos.

25 das 27 unidades federativas tiveram saldo positivo de vagas. São Paulo teve a maior variação positiva, com 38.499 vagas, seguido de Santa Catarina com 26.210 postos de trabalho e Rio Grande do Sul, com 20.810 postos. Acre perdeu 33 postos, entre contratações e demissões, e o Maranhão ficou com saldo negativo de 831 vagas.