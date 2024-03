'Que futuro queremos?': as lições que as empresas podem aprender do SXSW

Para aterrissar alguns dos temas mais falados deste ano, a reportagem de UOL Mídia e Marketing perguntou a 11 dos profissionais de publicidade que estiveram em Austin, no Texas, o que o realmente fica do SXSW para o dia a dia de cada um —e que pode ser efetivamente usado neste ano, pelas suas empresas.

Confira:

André Kassu, chefe de criação e sócio da agência CP+B

"A maior lição que levo veio da conversa do jornalista Josh Constine com um dos vice-presidentes da Open AI e diretamente responsável pelo Chat GPT, Peter Deng. Constine deu aula ao lembrar da importância de se fazer as questões certas, de trazer e apontar os incômodos com precisão, sem perder a elegância. Se, na era da inteligência artificial, fazer as perguntas ganha ainda mais importância, Josh deu uma lição de questionamento. E a maior prova disso é que em uma das perguntas feitas ("Os criativos serão recompensados na era da IA?"), Peter Deng, mesmo com todo o media training que já fez, não soube como responder. "Question the question". É isso é o que levo para as equipes."

Camila Costa, CEO e sócia da agência ID/TBWA

"Trilhei uma rota de palestras e discussões muito interessante sobre diversidade e inclusão, também na perspectiva da inteligência artificial nesse contexto. Nossa indústria é muito pautada em serviços, principalmente as agências, o que faz com que uma das nossas principais prioridades seja olhar para as pessoas em nosso ecossistema e o reflexo do nosso trabalho de comunicação e engajamento entre as marcas e seus consumidores. Já existem uma série de possíveis aplicações de IA, mas é fundamental garantir que o padrão histórico não reforce vieses. De prático, pretendo aumentar a conscientização sobre esse tema internamente e com clientes, fortalecer a governança, trazer tecnologias que contribuam nas dinâmicas de Recursos Humanos e propor mais projetos que contribuam para fortalecer o impacto social positivo."