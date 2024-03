Como é a disputa entre herdeiros pela sucessão do homem mais rico do mundo

O homem mais rico do mundo já está preocupado com a sua sucessão. Bernard Arnault, 74, criou uma competição entre seus filhos, para avaliar quem será o próximo presidente do grupo LVMH. Para evitar brigas, também criou barreiras para impedir a venda de ações do grupo pelos herdeiros.

Qual é a fortuna

Com US$ 239,1 bilhões, Arnault é o homem mais rico do mundo atualmente, segundo a Forbes. Ele é presidente do maior grupo de luxo do mundo, cargo que deve ocupar até os 80 anos.

O grupo LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton - é dono de 75 marcas de luxo. Essas marcas estão entre as mais adoradas do mundo, como Dior, Tiffany, champagne Dom Perignon, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, entre muitas outras.