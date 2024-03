Brasileiros ficaram, em média, 10,43 horas sem energia em 2023, diz Aneel

A Aneel afirma que o serviço melhorou de um ano para o outro. Segundo o órgão, o avanço é resultado de ações como as novas regras de qualidade do fornecimento nos contratos de concessão das distribuidoras, as compensações financeiras aos consumidores, os incentivos na tarifa por meio do Componente de Qualidade, a adoção de planos de resultados para as distribuidoras que apresentavam desempenho insuficiente, as fiscalizações da Agência e a definição de limites de interrupção decrescentes para as concessionárias.

Ranking das distribuidoras

A Aneel avaliou todas as concessionárias do país durante 2023. Os dados são divididos em dois grupos: concessionárias de grande porte, com número de unidades consumidoras maior que 400 mil, e concessionárias de menor porte, com o número de unidades consumidoras menor ou igual a 400 mil.

Dentre as empresas de grande porte, a Companhia Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz, SP) foi a campeã. Em seguida, aparecem a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (Equatorial, PA) e duas distribuidoras empatadas em terceiro, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern, RN) e a Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. (ESS, SP).

CPFL Santa Cruz Equatorial Pará Cosern Energisa Sul-Sudeste Energisa Tocantins EDP Espírito Santo Energisa Paraíba Energisa Minas Rio CPFL Piratininga RGE Energisa Mato Grosso EDP SP CPFL Paulista Energisa Mato Grosso do Sul Energisa Sergipe Coelba Light Celpe Elektro Enel CE Enel SP Enel RJ Equatorial MA Celesc Copel Neoenergia Brasília CEEE Equatorial Equatorial Goiás

A campeã entre as empresas com até 400 mil consumidores foi a Empresa Força e Luz João Cesa Ltda. (EFLJC, SC). Em segundo lugar aparece a Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S.A. (EBO, PB) e Muxfeldt Marin e Cia Ltda. (Muxenergia, RS) em terceiro.