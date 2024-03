Quem é ex-bilionário que faliu empresa de cripto e pode ficar 40 anos preso

Um dos motivos foi o fato de Bankman-Fried ter usado esse dinheiro em investimentos de risco. Foi o que testemunharam alguns ex-executivos da FTX em julgamentos. Também alegaram que ele foi fundamental em todas as decisões que fizeram US$ 8 bilhões da plataforma desaparecerem. Caroline Ellison, ex-diretora executiva da Alameda e ex-namorada de Bankman-Fried, também é testemunha no processo e disse que eles roubaram US$ 14 bilhões (R$ 69,9 bilhões) dos clientes para investimentos de risco, contribuições políticas e na compra de mansões nas Bahamas.

No processo, Bankman-Fried admitiu ter cometido alguns erros em sua empresa, mas negou ter enganado os clientes.

Em novembro de 2023, ele havia sido condenado por júri, e poderia enfrentar até 115 anos de prisão. A sentença final deve ser decidida até o final deste mês. "Sam Bankman-Fried cometeu uma das maiores fraudes financeiras da história americana", declarou à época o promotor federal de Manhattan, Damian Williams, após a leitura do veredito. "Um esquema multibilionário projetado para torná-lo o rei da criptografia."

Quem é Bankman-Fried?

Formado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e bilionário antes dos 30 anos, Bankman era trader na Jane Street Capital antes de abrir o próprio negócio. Em 2017, ele começou a Alameda Research, empresa de criptomoedas. Seu escritório era em dois quartos de Airbnb, na Califórnia.

Em 2019, o ex-bilionário deu um salto e fundou a FTX, uma plataforma de negociações de criptomoeda. Como não entendia do assunto, seu primeiro objetivo era vender a empresa em poucos meses. Ele não fez isso e viu a empresa valorizar ao ponto de, em janeiro de 2022, estar avaliada em US$ 32 bilhões, com investidores como a BlackRock.