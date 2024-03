'Tive certeza que meu negócio não é franqueável', diz fundador da Corleone

Mesmo com um negócio de sucesso há 10 anos, Bruno Van Enck, fundador da Barbearia Corleone, acredita que seu modelo de atendimento não é franqueável. Em entrevista ao Divã de CNPJ, do Canal UOL, o empresário contou que na tentativa de preparar um plano de expansão da marca entendeu que sua prioridade é protegê-la.

Colocar uma lâmina superafiada no pescoço de alguém com tamanha distância física, onde eu não posso ter controle sob essas pessoas, eu teria que falar com um terceiro que é um franqueado para ele falar com alguém e resolver um problema, no final das contas, você está dando o seu pescoço à prova em nome da Corleone .

Em negócios com modelo de franquia, o dono da marca cede sua estratégia, identidade e modelo de infraestrutura para uma pessoa que paga por isso, e assim, a marca ganha novas unidades criadas por franqueados que pagam pelo uso da marca.