Por que o dólar superou os R$ 5? Entenda os motivos desse aumento

No Brasil, por outro lado, a expectativa é de um corte de mais 0,5 ponto percentual, e uma Selic em 10,75%. O mercado acompanha e aguarda as decisões, o que influencia diretamente o câmbio.

O dólar não ficava acima dos R$ 5 desde outubro do ano passado. O último Boletim Focus, divulgado hoje, indica que a expectativa é que o câmbio encerre o ano em R$ 4,95 (levemente acima das últimas projeções, que eram de R$ 4,93).

Um dos principais motivos que explicam o aumento do dólar é que a inflação dos EUA está pressionando a curva de juros no país. Leandro Petrokas, diretor de research, mestre em finanças e sócio da Quantzed, explica a expectativa de cortes de juros aqui no Brasil ao longo de 2024 e a incerteza sobre o cenário dos juros lá fora diminuem a vantagem do chamado carry trade (tomar dinheiro em uma determinada taxa de juros e aplicá-lo em outra moeda — neste caso, tomar dívida em dólar e aplicar em juros, em real, no Brasil).

Luan Aral, trader e especialista em dólar da Genial Investimentos, ainda cita o aumento da taxa de juros no Japão como um dos motivos para a alta. O BoJ (Bando do Japão) anunciou hoje que abandonou sua política de juros negativos e elevou taxa de depósitos de -0,1% para faixa de 0% a 0,1%. Foi a primeira alta em 17 anos, o que também fez o dólar subir em praticamente todos os países emergentes.

O dólar está subindo contra a libra, o dólar está subindo contra o euro, o dólar está subindo contra o dólar canadense, o dólar australiano e principalmente o dólar está muito forte contra o iene do Japão. Então, o fato de o Banco Central japonês ter aumentado a taxa de juros por lá também retira liquidez aqui do Brasil e naturalmente acaba atraindo liquidez para o Japão.

Luan Aral, trader e especialista em dólar da Genial Investimentos

A saída de capital estrangeiro do país também influencia o câmbio diretamente. Dados da B3 mostram que desde o início de 2024, estrangeiros têm retirado dinheiro no país: no acumulado ano, o déficit supera os R$ 20 bilhões. O dólar é uma commodity financeira, então, via de regra, tem seu preço diretamente influenciado pela oferta e demanda. Se há menos dólares disponíveis no mercado, a cotação aumenta.