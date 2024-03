STF julga hoje revisão da vida toda da aposentadoria após adiamentos

O STF vai julgar a revisão da vida toda da aposentadoria nesta quarta-feira (20). O julgamento estava marcado para 28 de fevereiro, mas foi adiado mais uma vez. O STF justificou que a pauta ficou para outro dia, porque não deu tempo de ser analisada pelos ministros naquela oportunidade. O tema será analisado no plenário pelos ministros.

Cronologia dos adiamentos

No final de 2022, o STF aprovou a revisão da vida toda da aposentadoria. Os ministros decidiram que a revisão pode ser pedida por aposentados que começaram a receber seus benefícios entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019, um dia antes da Reforma da Previdência. O INSS entrou com um recurso para contestar a decisão do STF.

O julgamento do recurso do INSS já foi adiado diversas vezes. Em julho de 2023, o ministro do STF Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos de revisão da vida toda, atendendo a um pedido do INSS. Quando entrou com o recurso, o órgão pediu que os processos não fossem mais analisados até que o recurso fosse julgado pelo STF.