Leilão da Receita tem PlayStation 5, iPhone 14 e carros usados; confira

Quem arrematar um lote deverá retirar os produtos arrematados no local indicado no edital. A Receita não faz entrega das mercadorias.

Vale ler atentamente todas as cláusulas do edital e o Manual do Licitante, antes de fazer o lance.

Como funciona o leilão

O leilão é dividido em duas fases:

1) Apresentação de propostas para a compra do lote. Inicia no dia 26/3, às 8h, e termina no dia 27/03, às 20h. Esta é uma fase fechada. Ou seja, as informações do número de participantes, do CPF/CNPJ do interessado e do valor da proposta registrada são confidenciais. Apenas o proponente terá acesso às informações de sua proposta.

2) Sessão para lances. Abertura será no dia 28/03, às 10h. Nesta fase aberta, a única informação pública é o valor do melhor lance. Antes, neste mesmo dia, às 9h, haverá a classificação e ordenação das propostas. O procedimento automático de classificação leva em conta a situação do proponente (situação cadastral, impedimento de licitar e contratar com a Administração e vínculo com a Receita) e o valor da proposta.