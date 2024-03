Crédito e menos impostos: como o governo pode reduzir o preço dos alimentos

Plano Safra

Para o governo, a questão climática é a principal causa do encarecimento dos alimentos. Desde o segundo semestre de 2023, produtores todo o país têm sido afetados pela escassez de chuva ou pelas altas temperaturas, que causam quebras nas safras e fazem os preços subir. No primeiro bimestre de 2024, a inflação da alimentação no domicílio, que inclui itens como arroz, feijão, hortaliças e carnes, subiu 2,95%, de acordo com o IPCA. No ano passado, a inflação desse subgrupo caiu 0,52%.

Alguns produtos básicos da alimentação estão mais caros em 2024. Entre janeiro e fevereiro, o arroz e o feijão carioca subiram 10,32% e 15,27%, respectivamente. A escalada de preços também atinge outros alimentos: batata (38,24%), cenoura (57%), banana prata (17,45%) e laranja-pera (16,86%).

A solução imediata passa pelo Plano Safra deste ano, segundo professor. O coordenador do Instituto de Finanças da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), Ahmed El Khatib, afirma que o governo poderia oferecer mais linhas de crédito e incentivos ao produtor agropecuário, sobretudo o pequeno e médio que trabalha com agricultura familiar e sustentável.

No pacote de investimentos do programa de crédito rural, ele traz dois destaques: o Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), voltado para produtores com renda bruta de R$ 3 milhões por ano), e o Renovagro (Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis), que apoia a agricultura de baixa emissão de carbono.

Em 2023, o governo federal destinou R$ 364,22 bilhões ao Plano Safra. O professor da Fecap endossa o discurso de Lula, que no lançamento do programa disse que os planos serão melhores ano a ano. El Khabit acredita que o próximo Plano Safra será ainda mais robusto, como forma de contornar a crise do preço de alimentos. Além disso, ele aposta na expansão da área plantada no Brasil.