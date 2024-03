NY, Londres e Santiago: preço das passagens caíram; é hora de comprar?

Salvador caiu 8%, de R$ 1.423 para R$ 1.318

Porto Seguro caiu 5%, de R$ 1.363 para R$ 1.298

João Pessoa caiu 1%, de R$ 1.680 para R$ 1.663

Maior alta de preço foi de 10% para Natal, de R$ 1.515 para R$ 1.683. Outros destinos também registraram aumento nos valores. Por exemplo, São Paulo (7%), Recife (6%) e Maceió (5%).

Os dados são do levantamento do buscador de viagens, Kayak. O levantamento foi realizado no dia 31 de outubro de 2023, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do mundo e vice-versa. Os preços são uma média e podem variar com o tempo, afirma Gustavo Veldovato, gerente do Kayak no Brasil.

Entenda a mudança nos preços

Petróleo é o principal fator que interfere diretamente nos preços. O insumo caiu muito durante a pandemia porque o consumo global despencou e, com isso, os maiores produtores de petróleo também reduziram sua produção de barris por dia.