Buda, no BBB 24, pode ter direito a dinheiro de publis feitas por Camila?

A historiadora e influencer digital Camila Moura anunciou no início de março que quer se separar do participante do BBB 24 Lucas Henrique, também conhecido como Buda. Mas pode ser que ela tenha que dividir com ele o dinheiro que vem ganhando com publicidades nas redes sociais enquanto ele participa do programa. Entenda a polêmica.

O que aconteceu

Lucas Henrique entrou no BBB 24 casado com Camila Moura. Durante o programa, Lucas começou a flertar com outra BBB, Giovana Pitel. Por isso, Camila afirmou a separação do "brother" no início de março, e começou a fazer campanha pela saída do participante quando ele esteve no paredão.

Com a comoção do caso, Camila ganhou seguidores nas redes sociais. O seu Instagram está, atualmente, com 2,8 milhões de seguidores. Já o de Lucas, enquanto isso, tem apenas 180 mil seguidores.