Mais realista: como economistas veem bloqueio de R$ 2,9 bi no Orçamento

Os bons resultados de janeiro e fevereiro mostram que a atividade econômica foi forte. "Foi uma arrecadação muito boa, de R$ 186 bilhões, de novo nível recorde de arrecadação, aumenta a chance do déficit fiscal zero. A gente teve todas aquelas surpresas positivas em janeiro, de Caged, de varejo, de PMS [Pesquisa Mensal de Serviços], de IBC-Br e de arrecadação. Tudo leva a crer que a gente vai ter um primeiro trimestre melhor do que o esperado no Brasil com atividade em fevereiro e março melhor do que todo mundo tinha no radar", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

O anúncio do bloqueio já era aguardado pelo mercado. Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, pondera que ainda há dúvidas sobre o que esperar para o ano. Nos últimos dois meses, a arrecadação do governo foi positiva. Algumas decisões do final do ano passado, como a tributação de fundos, também têm dado sinais de resultados positivos.

Além disso, o ambiente econômico melhorou. Isso permitiu que o governo postergasse decisões mais difíceis: um anúncio de maior contingenciamento ou mesmo mudança da meta, por exemplo.

No entanto, há dúvidas se essa melhora nas receitas será consistente, até porque é esperado que a atividade econômica perca um pouco de fôlego ao longo de 2024. "Não há percepção clara se a melhora é temporária, a atividade econômica deve perder um pouco de fôlego, é natural que tenha alguma desaceleração, inclusive no mercado de trabalho", diz Silvio.

O economista menciona, por exemplo, o aumento da projeção de despesas primárias anunciada hoje no relatório. "O governo tem essa visão de que o uso do gasto público vai ajudar a economia crescer. Isso traz preocupações em termos de execução fiscal. A gente não trabalha com meta fiscal zero, trabalha com uma meta fiscal de 0,6% do PIB. Boa parte do mercado acredita que o déficit zero é muito desafiador. Em algum momento, o governo vai tomar decisões mais difíceis: maior contingenciamento, o que sabemos que não é fácil por virtude do momento político, do governo perdendo popularidade, ou então mudar a meta, que tem seus custos", diz.

O anúncio de hoje não muda a expectativa de déficit, diz Lívio Ribeiro, pesquisador associado do FGV-Ibre e sócio da consultoria BRGC. O economista prevê um déficit de 0,7% do PIB para 2024. "É algo que me preocupa. Não gosto da forma como o governo está lidando com a política de gestão da meta. Dito isso, continuo com a mesma projeção. Não são um ou dois meses de dados que modificam o ano, ainda que [o resultado] seja notável".