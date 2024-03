Reprovação aumenta com alta dos alimentos: como governo pode baixar preços?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entende que a alta no preço dos alimentos nos últimos meses é uma das razões para a piora da popularidade do governo. E a aprovação está em queda, de 38% para 35%, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 21. A reprovação ao governo subiu de 30% em dezembro para 33%.

Nos últimos dias, Lula convocou os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e o presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto, para buscar soluções para essa crise. Na segunda-feira (18), Lula fez a primeira reunião ministerial de 2024 em meio à popularidade em baixa. Ele cobrou sua equipe para fazer "muito mais". Também se reuniu com lideranças do agronegócio na quinta-feira (21), para tentar deixar alimentos mais baratos.

Plano Safra

Para o governo, a questão climática é a principal causa do encarecimento dos alimentos. Desde o segundo semestre de 2023, produtores todo o país têm sido afetados pela escassez de chuva ou pelas altas temperaturas, que causam quebras nas safras e fazem os preços subir. No primeiro bimestre de 2024, a inflação da alimentação no domicílio, que inclui itens como arroz, feijão, hortaliças e carnes, subiu 2,95%, de acordo com o IPCA. No ano passado, a inflação desse subgrupo caiu 0,52%.