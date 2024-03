'Não se pode falar ainda em cacau 100% sustentável', dizem CEOs da Dengo

Para calcular quanto será pago, a companhia estabeleceu uma série de critérios que vale para todos os produtores. Ele pode receber de 70% a 245% acima do preço do mercado, a depender da qualidade do cacau, se ele é orgânico ou não, se há critérios ESG da fazenda e outros. Uma pequena parte do seu lote é enviada ao CIC (Centro de Inovação do Cacau) da companhia, onde diversos parâmetros são analisados, como pH, nível de fermentação, umidade, se há algum "defeito".

A gente paga mais, mas o produtor entrega um cacau que é de altíssima qualidade. A gente acredita que sim, o Brasil tem hoje todos os elementos para produzir um excelente cacau.

Estevan Sartoreli, co-CEO da Dengo

A maior parte do cacau é produzida em Ilhéus e Itabuna, na Bahia, em um raio de quase 400 quilômetros. São hoje, no total, 205 produtores — número que deve aumentar para acompanhar a expansão da marca. Desde 2020, a Dengo também começou a formar uma rede de produtores no Pará, no eixo Amazônia. Bahia e Pará juntos representam, juntos, 96% do cacau produzido no Brasil.

Apesar desse aumento no preço, apenas 48% dos produtores da Dengo deles atingem o living income, que é de R$ 2.800 na região do Sul da Bahia. Em 2022, o número era de 38%. A companhia tem o compromisso de dobrar a renda de pelo menos 3.000 famílias até 2030. Além de aumentar o pagamento, busca oferecer ferramentas para que este produtor possa se desenvolver. "A gente acredita que não vai existir cacau sustentável se não existir renda sustentável e digna para pequenos e médios produtores do Brasil no mundo", diz Estevan Sartoreli, co-CEO da Dengo.

A indústria cacaueira paga, tradicionalmente, muito pouco ao produtor. A maioria vive em regiões de baixo IDH (Índice de Desenvovimento Humano) e não garante o chamado living income, ou seja, o valor mínimo necessário para conseguir viver e sustentar uma família de quatro pessoas, por exemplo. Segundo o MPT, desde 1998, 243 trabalhadores em regime análogo à escravidão foram encontrados na atividade de cultivo do cacau. De todos os problemas envolvidos no processo (commodity com preço baixo, desmatamento, trabalho infantil e trabalho análogo a escravidão), Estevan cita que o fator central ainda é a questão da renda.