Em parceria com Caixa, Correios vão prestar serviços financeiros a clientes

Também será possível enviar encomendas pelas casas lotéricas. Neste caso, a adesão dependerá dos donos de cada um dos locais. Hoje, 500 dos 13 mil correspondentes da Caixa estão recebendo entregas, segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira. A expectativa é de que todas as unidades dos Correios ofereçam o serviço até o final do ano.

O governo afirma que a novidade ajuda a economizar utilizando a estrutura física do parceiro. O primeiro atendimento do projeto-piloto ocorreu no dia 12 de março, em uma unidade dos Correios de Peixe-Boi, no Pará. Um documento da Caixa afirma que em um espaço destinado para o atendimento bancário, empregados da Caixa atenderam os clientes de forma remota.

* Com informações da Agência Estado.