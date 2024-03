Incerteza da desinflação pode diminuir ritmo de queda de juros, diz Copom

"O Comitê manteve, unanimemente, que a taxa de juros e sua respectiva trajetória serão aquelas necessárias para a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante de política monetária", diz a ata.

Na última quarta-feira (20), o Copom anunciou a redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, a 10,75% ao ano. Foi a sexta queda consecutiva e a menor taxa em 2 anos.

O Comitê avalia que o cenário prospectivo de inflação não se alterou substancialmente, mas se mostra mais incerto. Ao fim, concluiu-se unanimemente pela necessidade de uma política monetária contracionista. e cautelosa, de modo a reforçar a dinâmica desinflacionária.