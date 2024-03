BC reduz taxa de juros para 10,75% ao ano, sexta queda consecutiva

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual, de 11,25% para 10,75% ao ano. Esta é a sexta queda consecutiva e a menor taxa em 2 anos.

Entenda a decisão

A decisão foi unânime. O Copom diz que ambiente externo continua volátil, com debates sobre o início da flexibilização de política monetária nas principais economias mundiais e sobre a velocidade de queda da inflação em diversos países. Para o Comitê, o cenário é de cautela para mercados emergentes.

No Brasil, os indicadores de atividade econômica seguem consistente com o cenário de desaceleração da economia antecipado pelo Copom. "A inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de desinflação, enquanto as medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes", diz o Copom.