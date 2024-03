Desembargadora obriga empresas a divulgarem relatório de diferença salarial

Desembargadora entendeu que não há "lesão à intimidade". Monica Jacqueline Sifuentes reconheceu que, como não são divulgados nomes e dados individuais dos funcionários, não há violação à intimidade, à privacidade ou à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). O procurador-regional da União da 6ª Região, João Batista Vilela Toledo, destacou que a AGU "conseguiu demonstrar que a política pública foi desenhada de forma democrática e republicana, e que não havia riscos de violação à privacidade de qualquer envolvido".

[Lei de Igualdade Salarial] Reflete o compromisso do texto constitucional em promover não apenas a igualdade formal, mas também a igualdade substancial, por meio de políticas públicas que buscam equilibrar as disparidades de gênero existentes na sociedade, sendo poder-dever do Estado promover um ambiente de justiça social e equidade.

Trecho de decisão da desembargadora Monica Jacqueline Sifuentes