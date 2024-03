Caso Mickey Barreto: como um brasileiro morou anos em hotel de NY sem pagar

O brasileiro Mickey Barreto se tornou uma das maiores dores de cabeça para o New Yorker Hotel, um hotel em Nova York. E a história pode acabar com ele preso.

Como tudo aconteceu

Tudo começou em junho de 2018, segundo o jornal The New York Times: Barreto chegou ao hotel, na Oitava Avenida, e se hospedou por uma noite, em uma diária de aproximadamente R$ 1 mil. Dali para frente, nunca mais saiu do local até uma ordem de despejo recentemente. Naquela noite, ele se hospedou no local com Matthew Hannan, seu sócio.

Ele e o sócio passaram a vasculhar uma seção pouco conhecida de uma lei estadual de Nova York, chamada Rent Stabilization Act. Eles queriam saber se o New Yorker Hotel se enquadrava nela.