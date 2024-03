'Tradição de decepcionar': o herdeiro da Nike que se negou a ser CEO

Travis disse que passou a maior parte da infância sozinho enquanto seu pai transformava a Nike em uma gigante e viajava constantemente. A relação com os filhos foi relatada por Phil em sua autobiografia.

Na véspera de ano novo de 1977, andei pela minha casa apagando as luzes e senti uma espécie de rachadura profunda na rocha da minha existência. Minha vida girava em torno de esportes, meu negócio girava em torno de esportes, meu relacionamento com meu pai girava em torno de esportes e nenhum dos meus dois filhos queria se envolver com esportes... Tudo parecia tão injusto.

Phil Knight

Com o tempo, o herdeiro parece ter compreendido a escolha do pai. "Quando você está crescendo e vê um pai trabalhando tanto para construir algo... todas essas coisas têm um custo. Quando criança, você não necessariamente entende isso. Quando encontrei a animação, foi quando finalmente a entendi."

O sucesso de Phil Knight também ajudou a facilitar a vida de Travis, que hoje é diretor de cinema. O Will Vinton Studios estava com dificuldades financeiras no final da década de 1990 quando o então CEO da Nike investiu no local e se tornou acionista majoritário. Em 2005, o estúdio fechou e a Laika Entertainment foi fundada.

Desde então, alguns filmes demonstraram o talento de Travis, como Coraline e o mundo secreto, que recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro, e arrecadou mais de US$ 124 milhões. O diretor ainda é responsável por obras como Os Boxtrolls e Kubo e as Cordas Mágicas.