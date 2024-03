Cade aprova fusão de Arezzo e Soma, que cria grupo de R$ 12 bi e 20 marcas

A fusão das duas marcas deve resultar em uma empresa de R$ 12 bilhões, que se estima em 5% e 6% do mercado de moda. O mercado de vestuário é extremamente pulverizado, então o resultado dessa fusão se estiver entre 5% e 6% nada mais é do que uma Renner, não vai formar um grande monopólio.

Ana Paula Tozzi, CEO da AGR Consultores

O mercado de moda tem muitos concorrentes e, por isso, a fusão não vai atrapalhar a atuação das outras marcas. Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo), afirma que como o mercado é pulverizado e com grande concorrência de importações da China (mesmo que com peças de menor qualidade, segundo Angelo), a competição do setor não diminui com a nova empresa.

Marcas do grupo

A Arezzo&Co fez diversas aquisições nos últimos anos. O objetivo é criar uma "house of brands", com diversas marcas. Uma das principais aquisições foi a do Grupo Reserva, que passou a se chamar AR&CO. A aquisição marcou a entrada do grupo no setor de vestuário — até então, o foco da Arezzo era nos calçados. Hoje são 12 marcas.

O Grupo Soma foi criado em 2010 após a fusão entre as marcas Farm e Animale, ambas fundadas na década de 1990. A partir de 2020, o grupo acelerou sua expansão, com diversas aquisições. Hoje são dez marcas.