Dior, Prada: leilão de itens de luxo tem lances a partir de R$ 1,5 mil

Leilão tem sete joias com diamantes. Elas são das marcas de luxo Cartier e Bulgari. Um relógio da Cartier Swiss, com liga metálica com predominância de ouro e cravejada de diamantes.

Interessados poderão visitar e examinar as bolsas e quadros presencialmente. Os endereços, período e horários para cada um dos lotes podem ser conferidos no anexo do edital de leilão (confira aqui). "As joias e o relógio poderão ser examinados no site Leiloeiro Público Oficial, que possui documentos que comprovam a originalidade e autenticidade do acessório", informou o ministério.

Bens apreendidos são da "Operação Voto Vendido", da Polícia Federal. A ação investiga crimes de corrupção, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.