Sexta-feira da Paixão: o que abre e fecha no feriado?

A data católica da Paixão de Cristo, celebrada nesta sexta-feira (29), é considerada feriado no Brasil e em outros países do ocidente. Por isso, os atendimentos em agências bancárias, Correios e lotéricas serão diferenciados.

Repartições públicas

Por ser feriado nacional, os órgãos municipais não terão expediente, exceto os serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica, que seguem com esquemas de plantão.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que todas as agências bancárias do país não vão abrir no dia 29. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagas no dia 1º de abril, sem cobrança de juros.