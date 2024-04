Colunistas do UOL são finalistas em prêmio de jornalismo do Judiciário

As colunistas do UOL Carolina Brígido e Carla Araújo estão entre os finalistas do Prêmio Nacional de Jornalismo do Judiciário.

Brígido disputa na categoria de jornalismo escrito com a reportagem "Militares ajudaram golpistas a fugir do Planalto em 8/1, diz policial à PF". O depoimento, obtido com exclusividade pela coluna, serviu de respaldo para o ministro Alexandre de Moraes decidir que o STF (Supremo Tribunal Federal) seria o foro para julgar crimes de militares nos atos antidemocráticos.

Os outros concorrentes são "Vamos tomar o poder: Estadão identifica 88 golpistas do 8 de Janeiro", de Daniel Weterman da Silva; "Tensão na terra indígena que originou a disputa do marco temporal", de Isadora Faust Peron; "As memórias de 1988 - Os 35 Anos da Constituição", de Mauren de Souza Xavier dos Santos; e "Brasília em transe - como as instituições frearam a aventura golpista do 8 de janeiro", de Thiago Bronzatto.