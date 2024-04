Por que o Brasil é um bom país para empreender, segundo chairman da Shein

O país tem boas oportunidades. "Uma das coisas que eu adoro sobre a América Latina e o Brasil é o fato de que as oportunidades são maiores do que o capital. Quer dizer, em todos os lugares que você vai, há potencial de investir. Em todos os lugares que a gente vai, é muito mais competitivo", diz o executivo.

Ele ainda destaca do tamanho do mercado da América da Latina e, mais especificamente, do Brasil. "O Brasil é agora a 9ª maior economia do mundo, e se você acreditar em todas as projeções que temos em frente, o Brasil vai se mover nos próximos 15 anos para ser a 6ª e talvez a 5ª maior economia do mundo. Isso é bastante importante".

Os brasileiros fazem dinheiro e conseguem consumir. "A média de renda por país no Brasil é a mesma que a China. É cerca de três ou quatro vezes [maior do que a da Índia", explica o executivo.

Ele ainda apontou para o grande potencial energético do país. "O Brasil é o mais limpo e verde do mundo. 92% do Brasil é verde no setor energético, o que significa que uma das principais tendências vai ser como descarbonizar a indústria".

Eu amo o Brasil. O Brasil é uma economia digital incrível, não há um produto digital que seja lançado no mundo que faça as vidas das pessoas melhores que o Brasil não adote mais do que qualquer outro país do mundo.

O que um empreendedor precisa ter

Marcelo ainda destacou quais são as características que um bom empreendedor. A primeira delas é a habilidade de sonhar grande. "A maioria dos empreendedores falam em sonhar grande. E eu sempre digo para as pessoas: você precisa sonhar ainda mais, porque não importa o quão grande é o seu sonho, o mais perto que você chega, você tem uma chance maior".