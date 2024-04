Do interior de SC a fábrica de bilionários: como Weg conquistou mundo

A empresa é uma das queridinhas na Bolsa de valores brasileira, muito pelo seu histórico de sucesso. Desde 2000, quando fez seu IPO (oferta pública inicial de ações), as ações da Weg valorizaram mais de 22.000%.

Fábrica de bilionários

As três famílias fundadoras mantêm quase dois terços do controle da empresa. A WPA Participações, holding que reúne os três clãs, possui 50,09% de posse da WEG, além de outros 14,48% nas mãos das pessoas físicas.

A empresa é praticamente uma fábrica de bilionários. Na lista da Forbes, outros herdeiros com participação acionária relevante foram citados, como Eduardo Voigt Schwartz (US$ 1,3 bi), Mariana Voigt Schwartz Gomes (US$ 1,3 bi), Anne Marie Werninghaus (US$ 1,2 bi) e Dora Voigt de Assis (US$ 1,1 bilhão).

Afinal, quem é Livia Voigt?