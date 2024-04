Economia do crime: Gil do Vigor fala sobre sua pesquisa em evento no MIT

O economista e influenciador Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, falou sobre a importância das redes sociais para disseminar o conhecimento. Ele participou neste domingo (7) do painel "Economia da desigualdade" na Brazil Conference, no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge.

O que aconteceu

Gil dividiu o painel com Gilson Rodrigues, CEO do G10 das Favelas, e com Nilma Dominique, professora do MIT. O influenciador destacou a importância da educação na sua trajetória, tema que também é central no seu PhD. O trabalho estuda a economia do crime — mais especificamente, de que forma a educação tira ou impede que as pessoas entrem na criminalidade.

"No nosso país, infelizmente, as pessoas que são recrutadas para o crime organizado quase que já tem o modelo pronto, ou seja, nascem quase que destinados. E como é que eu faço para acabar com isso, para realmente tornar uma sociedade mais justa e tirar os jovens disso? Em 2021, 77% dos homicídios foram pessoas pretas, aí você começa a perguntar: será que isso é coincidência? Não, é o racismo. E o que a gente faz? A gente dá educação".